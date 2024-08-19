Вестник Кавказа

Зангезурский коридор: Мария Захарова напомнила позицию Москвы

Зангезурский коридор: Мария Захарова напомнила позицию Москвы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Официальный представитель МИД России напомнила, какой позиции придерживается российская сторона относительно Зангезурского коридора. Мария Захарова также прокомментировала вопрос МТК Север-Юг.

Точка зрения РФ на разблокирование коммуникаций между Азербайджаном и Арменией не претерпела изменений, следует из слов официального представителя МИД Марии Захаровой.

Дипломат констатировала, что российская позиция по этому вопросу очевидна, а также хороша известна.

"Маршрут, который должен связать западные регионы Азербайджана с Нахчываном через территорию Армении, обсуждается в рамках трехсторонней рабочей группы по разблокировке всех экономических и транспортных связей на южном Кавказе под совместным председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении"

– Захарова

Представитель МИД уточнила, что трехсторонняя рабочая группа действует в рамках трехсторонней договоренности, а именно Трехстороннего заявления, которое было подписано лидерами России, Азербайджана и Армении 9-10 ноября 2020 года.

По словам дипломата, Москва считает, что данные договоренности будут воплощены в жизнь по взаимному согласию Баку и Еревана, причем на условиях, которые будут приемлемы для сторон, так что их реализация будет соответствовать интересам и Азербайджана, и Армении, соседних стран.

Захарова также коснулась вопроса об МТК Север-Юг. Она пояснила, что основная работа по нему ведется с Баку и Тегераном, то есть по западному направлению коридора: из России вдоль Каспийского моря через Азербайджан и затем в Иран.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
870 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Международный Муниципальный Форум БРИКС 2024 проходит в Москве

Международный Муниципальный Форум БРИКС 2024 проходит в Москве

ОДКБ безальтернативна для Армении как гарант стабильности – МИД России

ОДКБ безальтернативна для Армении как гарант стабильности – МИД России

Лавров прокомментировал позицию Еревана по Зангезурскому коридору

Лавров прокомментировал позицию Еревана по Зангезурскому коридору

Армения впервые примет всероссийскую акцию «Ночь кино»

Армения впервые примет всероссийскую акцию «Ночь кино»

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы