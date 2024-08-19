Зангезурский коридор: Мария Захарова напомнила позицию Москвы

Официальный представитель МИД России напомнила, какой позиции придерживается российская сторона относительно Зангезурского коридора. Мария Захарова также прокомментировала вопрос МТК Север-Юг.

Точка зрения РФ на разблокирование коммуникаций между Азербайджаном и Арменией не претерпела изменений, следует из слов официального представителя МИД Марии Захаровой.

Дипломат констатировала, что российская позиция по этому вопросу очевидна, а также хороша известна.

"Маршрут, который должен связать западные регионы Азербайджана с Нахчываном через территорию Армении, обсуждается в рамках трехсторонней рабочей группы по разблокировке всех экономических и транспортных связей на южном Кавказе под совместным председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении"

– Захарова

Представитель МИД уточнила, что трехсторонняя рабочая группа действует в рамках трехсторонней договоренности, а именно Трехстороннего заявления, которое было подписано лидерами России, Азербайджана и Армении 9-10 ноября 2020 года.

По словам дипломата, Москва считает, что данные договоренности будут воплощены в жизнь по взаимному согласию Баку и Еревана, причем на условиях, которые будут приемлемы для сторон, так что их реализация будет соответствовать интересам и Азербайджана, и Армении, соседних стран.

Захарова также коснулась вопроса об МТК Север-Юг. Она пояснила, что основная работа по нему ведется с Баку и Тегераном, то есть по западному направлению коридора: из России вдоль Каспийского моря через Азербайджан и затем в Иран.