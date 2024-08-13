Лавров прокомментировал позицию Еревана по Зангезурскому коридору

Глава МИД России оценил процесс реализации договоренности о создании Зангезурского коридора. По словам Сергея Лаврова, армянская сторона саботирует его, причем цель этого саботажа неясна.

Ереван уклоняется от соблюдения своих обязательств по разблокированию транспортных коммуникаций, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Говоря об армяно-азербайджанском урегулировании, дипломат выразил уверенность в ключевом значении для него полной реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, которые были подписаны в 2020-2022 годах, причем соблюдая не только их букву, но и дух. Министр обратил внимание на то, что в них говорится о всех аспектах процесса, определяются и вопросы, без решения которых невозможно ее окончательное урегулирование.

Лавров подчеркнул, что Москва выступает за как можно более быстрое подписание мирного соглашения и разблокирование транспортных коммуникаций.

"К сожалению, в том, что касается коммуникаций через Сюникский район Армении, именно армянское руководство саботирует договоренность, под которой стоит подпись премьер-министра Н.В.Пашиняна. Трудно понять, в чем заключается смысл такой позиции"

– глава МИД РФ

Дипломат указал на то, что база для армяно-азербайджанского урегулирования, которая была заложена по итогам трехсторонних встреч и подписанных на них документах, никоим образом не утратила актуальности.