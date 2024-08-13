Лавров прокомментировал позицию Еревана по Зангезурскому коридору

Ереван уклоняется от соблюдения своих обязательств по разблокированию транспортных коммуникаций, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Говоря об армяно-азербайджанском урегулировании, дипломат выразил уверенность в ключевом значении для него полной реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, которые были подписаны в 2020-2022 годах, причем соблюдая не только их букву, но и дух. Министр обратил внимание на то, что в них говорится о всех аспектах процесса, определяются и вопросы, без решения которых невозможно ее окончательное урегулирование.
Лавров подчеркнул, что Москва выступает за как можно более быстрое подписание мирного соглашения и разблокирование транспортных коммуникаций.
"К сожалению, в том, что касается коммуникаций через Сюникский район Армении, именно армянское руководство саботирует договоренность, под которой стоит подпись премьер-министра Н.В.Пашиняна. Трудно понять, в чем заключается смысл такой позиции"
– глава МИД РФ
Дипломат указал на то, что база для армяно-азербайджанского урегулирования, которая была заложена по итогам трехсторонних встреч и подписанных на них документах, никоим образом не утратила актуальности.