Ильхам Алиев: от тесного взаимодействия Москвы и Баку зависит безопасность Кавказа

Президенты Азербайджана и России выступили с заявлением для прессы. Ильхам Алиев отметил, что визит Владимира Путина носит особый характер.

В Баку состоялась пресс-конференция президентов Азербайджана и России – Ильхама Алиева и Владимира Путина.

Президент Азербайджана в своем заявлении отметил, что государственный визит Владимира Путина носит особый характер.

"Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые гости! Дорогие друзья! Еще раз от всего сердца приветствую наших дорогих гостей. Президент РФ совершает государственный визит в Азербайджан. Этот визит носит особый характер. Наши встречи на высшем уровне носят регулярный характер. В этом году мы дважды встречались. Один раз в Москве. Один раз на полях международного мероприятия. Но, конечно же, формат и характер государственного визита – это особый случай, если можно так сказать, и говорит о высоком уровне межгосударственных отношений. Принятые сегодня документы, включая, в первую очередь совместную декларацию президентов, еще раз подтверждают дружественный и союзнический характер наших отношений"

- Ильхам Алиев

Он подчеркнул, что положения декларации о союзническом взаимодействии успешно реализуются. Президент заявил, что Россия и Азербайджан сегодня действуют как союзники, как друзья, как близкие партнеры и соседи.

"Сегодня подробно обсудили широкий спектр межгосударственных отношений. И даже достаточно посмотреть на состав делегаций, чтобы увидеть, что сфера деятельности межгосударственных структур, на самом деле, достаточно обширна. Мы проанализировали детально вопросы, связанные с торгово-экономическими отношениями. Рост товарооборота и в прошлом году, и за шесть месяцев этого года говорит о большом потенциале сотрудничества, мы перешагнули в прошлом году рубеж $4 млрд. и обменялись мнениями о том, что, естественно, это не предел"

- Ильхам Алиев

Глава государства напомнил, что Азербайджан и Россия всегда уделяют сфере гуманитарного сотрудничества. Он рассказал о 324 школах на русском языке, в которых обучается порядка 160 тыс учеников. Помимо этого, Ильхам Алиев заявил, что свыше 800 тыс учеников изучают русский язык как второй.

"В 26 вузах Азербайджана существуют отделения на русском языке, в которых обучается более 15 тысяч студентов. Успешно функционирует филиал МГУ им. Ломоносова и Медицинского университета им. Сеченова. И сегодня также мы обсудили вопрос развития отношений в сфере образования"

- Ильхам Алиев

Кроме того, президенты подробно обсудили вопросы, связанные с региональной безопасностью. Глава государства сообщил, что после сентября 2023 года на Кавказе создалась совершенно новая ситуация.

"Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет и территориальную целостность. И естественно новая ситуация открывает новые возможности для установления прочного и долгосрочного мира на Южном Кавказе. И от тесного взаимодействия между Россией и Азербайджаном во многом зависит стабильность и безопасность всего южно-кавказского региона"

- Ильхам Алиев

Главы государств подробно обсудили реализацию проекта "Север-Юг". Президент добавил, что коридор имеет исключительно важное значение для межгосударственных отношений.

"Должен сказать, что на территории Азербайджана и железнодорожные, и автомобильные сегменты коридора «Север-Юг» полностью реализованы и успешно функционируют. На данный момент мы активно занимаемся модернизацией железно дорожного участка этого коридора с тем, чтобы повысить его пропускную способность. Мы говорим о возможности транспортировки грузов от 15 млн т в год и выше, до 30. Это вполне реально"

- Ильхам Алиев

Он убежден, что Россия, Азербайджан, а также другие участники коридора совместными усилиями продолжат данную работу. Ильхам Алиев также сказал, что в этом году предусмотрено около $120 млн для модернизации ж/д участка для выхода на требуемую пропускную способность.

Кроме того, президент отметил, что сегодня между городами двух стран осуществляется 20 рейсов в день, чего не было даже во времена СССР. Он добавил, что полеты поровну распределены между азербайджанскими и российскими перевозчиками. Лидеры стран, также подробно проанализировали ситуацию в нефтегазовой сфере и электроэнергии.

"Мы активно работаем в этом направлении, и уверен, что и дальше будем координировать нашу деятельность. Также обменялись мнениями по вопросу, который беспокоит обе стороны, а именно экологическая ситуация на Каспии, его катастрофическое обмеление. Я из окна комнаты, в которой мы вели переговоры, показал Владимиру Владимировичу скалы, которые еще два года назад находились под водой, сегодня они уже на метр вышли на поверхность. И это мы наблюдаем по всему побережью Апшеронского полуострова и не только. По всему побережью Азербайджана"

- Ильхам Алиев

Глава государства сказал, что Москва и Баку договорились совместно проанализировать ситуацию и наметить пути как в двустороннем формате, так и в пятистороннем для предотвращения экологической катастрофы. Он поблагодарил Владимира Путина и Россию за поддержку кандидатуры Азербайджана в качестве места проведения климатической конференции COP29. Он уточнил, что поддержка Москвы была исключительно важна.

"Мы сейчас работаем, в том числе в двустороннем формате над вопросами, связанными с подготовкой этой климатической конференции. Хотел бы выразить еще раз благодарность, Владимир Владимирович, вам за то, что вы приняли мое приглашение, посещаете Азербайджан с государственным визитом. Без сомнения, этот визит носит исторический характер и внесет свой важный вклад в дело укрепления дружественных и союзнических отношений между нашими странами. Благодарю за внимание"

- Ильхам Алиев