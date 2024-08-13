Ильхам Алиев: Азербайджан и Россия – друзья, соседи и союзники

Встреча Ильхама Алиева и Владимира Путина в расширенном составе началась в Баку. Президент Азербайджана отметил, что Баку настроен на укрепление взаимодействия с Москвой.

В Баку стартовала встреча президентов Азербайджана и России – Ильхама Алиева и Владимира Путина – в расширенном составе.

Ильхам Алиев в начале переговоров поприветствовал президента России и делегацию в Азербайджане. Он напомнил, что вчера и сегодня главы стран уже прошлись по двусторонней повестке и обсудили вопросы взаимодействия.

Ильхам Алиев на встрече заявил, что отношения между Россией и Азербайджаном – отношения между друзьями, соседями и союзниками.

Глава государства подчеркнул, что наблюдается позитивная динамика по всем направлениям двустороннего сотрудничества. Он заявил о настрое Баку на укрепление взаимодействия с Москвой.

Президент выразил уверенность, что визит Владимира Путина будет очень важным шагом в деле сближения стран и народов России и Азербайджана.

В свою очередь, Владимир Путин напомнил о состоявшейся недавно межправительственной комиссии, которая отметила, что Россия и Азербайджан в полном объеме выполняют договоренности, прописанные в Московской декларации 2022 года и достигнутые в ходе визита Ильхама Алиева в Москву в апреле.

Российский лидер подчеркнул, что работа в таком объеме дает возможности наметить шаги на ближайшую перспективу и на будущее.

«Нам сейчас удалось, хотя и в узком составе, но пройтись по целому ряду вопросов абсолютно приоритетного характера. Предстоит еще подписание соответствующих документов, а коллеги имели возможность вчера вечером, также как и мы с вами это сделали в неформальной обстановке, и сегодня в течении дня между собой пообщаться и наметить шаги на ближайшую перспективу»

- Владимир Путин