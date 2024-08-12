Ильхам Алиев и Владимир Путин встречаются тет-а-тет

В Баку прошла церемония встречи Владимира Путина. Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан удовлетворен уровнем взаимодействия с Россией.

Церемония официальной встречи президента России Владимира Путина проходит в Баку. Президент России прибыл в Азербайджан 18 августа с государственным визитом.

На площади перед президентской резиденцией "Загульба" были установлены государственные флаги обоих государств, а также выстроен почетный караул. Ильхам Алиев встретил Владимира Путина, а затем начальник почетного караула отдал рапорт президенту России. После этого прозвучали гимны двух стран, затем в резиденции начались переговоры в узком составе.

Азербайджан удовлетворен связями с Россией

Приветствуя Владимира Путина в преддверии официальных переговоров тет-а-тет, Ильхам Алиев отметил, что их личная беседа началась накануне, во время неофициального ужина. "Мы провели обстоятельный обмен мнениями по важным вопросам и двусторонней повестки, и региональной безопасности. Сегодня продолжим и в узком формате, и в расширенном формате. Хотел бы отметить, что мы очень удовлетворены уровнем взаимодействия между нашими странами", - подчеркнул он.

"Подписанная нами в феврале 2022 года декларация о союзническом взаимодействии успешно выполняется и в политической сфере, и в экономической. Мы видим очень позитивную динамику и хорошие цифры. Конечно, сотрудничаем и в энергетике, и в транспорте, особое внимание уделяем гуманитарному сотрудничеству. Поэтому сегодня подробно еще раз пройдемся по повестке дня. Уверен, что визит будет и приятным для вас, и полезным для наших отношений. Еще раз добро пожаловать!", - сказал Ильхам Алиев.

Россия заинтересована в развитии связей

Владимир Путин в ответ прежде всего поблагодарил азербайджанского лидера за приглашение посетить Азербайджан. "Я очень рад быть в Баку, еще раз полюбоваться этим городом, развитию которого вы и, я знаю это не понаслышке, ваша супруга уделяете большое внимание. Город развивается успешно, превращается в такой, я бы сказал, оазис в регионе", - начал он.

"Наши отношения развиваются на основе декларации, которую мы с вами подписали еще в начале 2022 года. Она успешно выполняется. Хороший импульс развитию наших двусторонних связей был придан в ходе вашего визита в апреле этого года в Москву. Торгово-экономические связи развиваются успешно. Я согласен с вами, вы говорили на нашей предыдущей встрече в России о том, что $4 млрд с небольшим – это хорошая цифра, но она не соответствует потенциалу наших возможностей. И действительно, здесь можно говорить не только об энергетике, но и о промышленной кооперации, о транспорте, логистике, легкой промышленности. У нас много направлений для совместной работы. $4 млрд с лишним прямых инвестиций в азербайджанскую экономику – это тоже неплохой показатель. Более 1270 предприятий работает с российским капиталом в Азербайджане, и это, безусловно, тоже не предел", - сообщил Владимир Путин.

"Что касается гуманитарных связей, то мы им придаем очень большое значение и благодарны вам за то внимание, которое вы уделяете развитию русского языка. 300 школ с русским языком и филиалы наших ведущих вузов функционируют в Азербайджане. Тысячи молодых людей из Азербайджана учатся в ведущих вузах РФ. Мы готовы расширять это взаимодействие, работает межправкомиссия. Совсем недавно, 10 дней назад здесь, в Баку, проходило очередное заседание межправкомиссии. В июне этого года были проведены дни культуры России в Азербайджане. Спасибо вам большое за организацию этой работы", - поблагодарил президент России.

Движение к миру на Южном Кавказе

Владимир Путин озвучил одну из ключевых тем государственного визита – армяно-азербайджанское урегулирование. "Историческая вовлеченность России в ситуацию на Южном Кавказе, причем даже за последние несколько лет, диктует нам необходимость участвовать в этих событиях, в той части, в которой это востребовано сторонами. Если мы что-то можем сделать для того, чтобы выйти на подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, довести дело до делимитации и демаркации границы, разблокировать, как мы много раз об этом говорили, соответствующие направления в логистике и экономике, мы были бы этому рады", - подчеркнул он.

"Конечно, после визита в Азербайджан я свяжусь с премьером Пашиняном, расскажу ему о результатах наших переговоров. Я знаю, что Азербайджан нацелен на завершение всех процедур, связанных с полным урегулированием, поговорим об этом. В целом, я еще раз хочу вас поблагодарить за приглашение. Это, уверен, будет очень полезной дискуссией. Мы любим Баку. Баку – красивый город и, что самое главное, развивается так, как многие другие крупные населенные пункты могли бы и позавидовать", - заключил Владимир Путин.

После приветственных речей началась закрытая часть переговоров президентов тет-а-тет.