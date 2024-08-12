Владимир Путин в Баку почтил память Гейдара Алиева и шехидов Азербайджана

Путин начал официальную программу визита в Азербайджан с посещения Аллеи почетного захоронения и возложения венка к могиле Гейдара Алиева. Также президент РФ посетил Аллею шехидов.

Стартовала официальная программа двухдневного государственного визита российского лидера Владимира Путина в Баку. Президент России почтил память Гейдара Алиева и возложил цветы к его могиле.

Сегодня президент РФ посетил Аллею почетного захоронения в столице Азербайджана. Он почтил память общенационального азербайджанского лидера Гейдара Алиева и возложил венок к его могиле. Затем российский лидер почтил память Зарифы Алиевой, академика и выдающегося азербайджанского ученого-офтальмолога. Почетный караул установил перед монументов цветочную композицию.

Также Путин побывал на Аллее шехидов, венок был возложен к мемориалу «Вечный огонь».

Напомним, российский президент прибыл в азербайджанскую столицу накануне вечером. На сегодня запланирован ряд встреч и подписание документов.

Россия помнит о героях Азербайджана

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, посещение Владимиром Путиным Аллеи шехидов имеет очень важно политическое значение. "Отдавая дань памяти общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, президент России показывает, что Москва полностью признает современную азербайджанскую внешнюю политику, заложенную Гейдаром Алиевым в годы его президентства. В целом, на уровне высшего руководства России Гейдар Алиев является одним из самых уважаемых политической деятелей советской и постсоветской истории, его неизменно вспоминают добрыми словами. Например, на 50-летнем юбилее БАМ, проведенном 22 апреля этого года, Владимир Путин заявил, что без Гейдара Алиева не удалось бы завершить стройку БАМ. Посещение могилы Гейдара Алиева было обязательной частью государственного визита российского лидера в Азербайджан", - сказал он.

"Не менее важно и посещение "Вечного огня", горящего в память об азербайджанских шехидах, отдавших жизни за защиту суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Таким образом Владимир Путин подчеркнул, что Россия поддерживает итоги Карабахской войны – деоккупацию Карабаха и Восточного Зангезура, закрытие сепаратистского проекта в Ханкенди и продвижение Баку и Еревана к заключению мирного договора. Кстати, о том же самом говорит и недавнее заявление главы Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасина о планах открыть российское генкосульство в Ханкенди: для России вопрос Карабаха закрыт и решен в соответствии с международным правом в рамках нерушимости территориальной целостности Азербайджана. Москве всегда был выгоден справедливый мир между Азербайджаном и Арменией, и сегодня она признает, что этот мир почти достигнут", - подчеркнул Андрей Петров.