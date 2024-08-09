Владимир Путин начал государственный визит в Азербайджан

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом.
В бакинском Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул, президента России в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.
Планируется, что завтра, в понедельник, 19 августа российский лидер примет участие в церемонии возложения венка к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева и церемонии возложения венка к монументу "Вечный огонь".
Затем в резиденции "Загульба" пройдет церемония официальной встречи Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Далее лидеры государств проведут беседу и переговоры в расширенном составе, в ходе которых они обсудят дальнейшее развитие российско-азербайджанских отношений, стратегическое партнерство между двумя странами, а также актуальные международные и региональные проблемы.
Ожидается, что в ходе государственного визита президенты двух стран подпишут ряд совместных документов и сделают заявление для прессы. В завершение визита Владимир Путин и Ильхам Алиев посетят территорию "Белого города" и бакинский кафедральный собор Святых жен-мироносиц, завершит визит государственный прием в честь высокого гостя.