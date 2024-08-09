Путин в Баку: детали предстоящего визита

Президент России прибывает сегодня с официальным визитом в Азербайджан. Последний раз Владимир Путин приезжал в Баку почти 6 лет назад.

В воскресенье, 18 августа, президент России Владимир Путин приедет с официальным двухдневным визитом в Азербайджан.

В материалах к предстоящей поездке в Баку сказано, что в ходе визита глава российского государства проведет переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и обсудит с ним вопросы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и союзничества. Лидеры двух стран также поговорят об актуальных международных и региональных проблемах.

В частности, они обменяются мнениями по тематике азербайджано-армянского урегулирования.

"Ключевыми задачами остаются подписание мирного договора, продвижение процесса делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы, разблокирование транспортно-логистических и экономических связей в регионе – на основе известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов"

– говорится в материалах

В них также подчеркивается, что Россия готова продолжать оказывать всемерное содействие нормализации отношений Азербайджана с Арменией.

Ожидается, что итогам визита будет принято Совместное заявление глав государств, подписаны межправительственные и другие документы.

Торговые отношения двух стран

В материалах к визиту также приводятся актуальные данные российско-азербайджанского товарооборота.

"В 2023 году товарооборот России с Азербайджаном составил $4,1 млрд, за первое полугодие сего года - вырос на 7,1%, до $2 млрд"

– указано в материалах

Как отмечается, прямые инвестиции РФ в Азербайджана составили примрено $4,2 млрд. На территории республики сегодня работает свыше 1,2 тыс компаний с российским капиталом.

"Российско-азербайджанское стратегическое партнерство динамично развивается на основе принципов дружбы, добрососедства и взаимного уважения – с опорой на подписанную президентами в феврале 2022 года в Москве Декларацию о союзническом взаимодействии"

– сказано в материалах к поездке

Предыдущий визит Путина в Азербайджан

Президент РФ последний раз посещал республику Южного Кавказа 27 сентября 2018 года. Тогда он провел встречу со своим азербайджанским коллегой, выступил на пленарной сессии IX российско-азербайджанского межрегионального форума и посетил соревнования чемпионата мира по дзюдо.