Вице-премьер РФ поведал об экономическом сотрудничестве с Азербайджаном

Российская Федерация активно сотрудничает с Азербайджаном по целому ряду крупных экономических проектов, в том числе по вопросам изменения климата и по проблемам горных регионов, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в своем Telegram-канале рассказал подробности экономического сотрудничества с Азербайджаном, отметив, что во взаимной торговле страны опираются на национальные валюты, доля которых в структуре двусторонних расчетов по итогам 2023 года составляла 57,8%, а по итогам января – мая 2024 года – уже 73,1%.

"Россия импортирует из Азербайджана продовольствие и сельскохозяйственное сырье, минеральные продукты, продукцию химической промышленности и входит в четверку крупнейших инвесторов в азербайджанскую экономику: только в 2024 году проведено более 10 бизнес-миссий российских регионов в Азербайджан. Россия заинтересована в наращивании экспорта российской аграрной продукции на рынок Азербайджана, а в сентябре 2024 года ожидается открытие представительского офиса Бюро по туризму Азербайджанской Республики в Москве"

- Алексей Оверчук

Вице-премьер РФ также отметил, что сейчас идет активная подготовка к 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в Баку в ноябре.

"Мы завершили работу над Меморандумом между Россией и Азербайджаном о взаимопонимании по вопросам изменения климата и низкоуглеродного развития. Документ послужит основой для изучения возможностей использования механизмов углеродного рынка, обмена опытом по вопросам адаптации к изменению климата. В рамках меморандума намерены также активно привлекать бизнес к решению задач устойчивого низкоуглеродного развития. Документ предлагается к подписанию в ближайшее время"

- Алексей Оверчук

Помимо Меморандума, Россия подготовила и передала Азербайджану разработанный при участии профильных российских экспертов проект декларации "Горы и климат", учитывающий смежные инициативы стран Центральной Азии по привлечению внимания к проблемам горных регионов и ледников, а также включает в себя положения по воде, отметил Оверчук, добавив: Россия ждет ответа от азербайджанской стороны.