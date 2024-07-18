Российско-азербайджанская межправкомиссия провела заседание в Баку

В столице Азербайджана состоялось очередное заседание двусторонней межправительственной комиссии, анонсированное ранее президентом Ильхамом Алиевым.

Заседание российско-азербайджанской Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству прошло сегодня в Баку, рассказали в пресс-службе Кабмина АР.

Отметим, что 22-е по счету заседание комиссии прошло под председательством вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева и вице-премьера РФ Алексея Оверчука.

Стороны заявили об удовлетворении всесторонним развитием азербайджано-российских отношений, которые основаны на многовековых традициях дружбы и добрососедства.

Было также обращено внимание на то, что благодаря политической воле и доверительным отношениям, которые существуют между главами двух государств, связи между странами поступательно укрепляются в духе стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.

Кроме того, было отмечено, что многоплановое стратегическое партнерство Москвы и Баку закреплено масштабной договорно-правовой базой. В общей сложности между странами подписано свыше 260 документов, особое место среди которых принадлежит Декларации о союзническом взаимодействии, которая была подписана 22 февраля 2022 года.

Торговля и инвестиции

В ходе заседания было указано на то, что Россия – это третий крупнейший торговый партнер Азербайджана, а если рассматривать ненефтяной экспорт, то РФ занимает первое место.

В минувшем году товарооборот между странами вырос на 17,5% и вышел на рекордный уровень – почти $4,4 млрд. В первой половине 2024 года он также динамично растет.

Была отмечена и позитивная динамика роста взаимных инвестиций – российский бизнес активно участвует во многих отраслях экономики АР, причем Кабмин Азербайджана обеспечивает все условия для комфортной работы инвесторов из России.

На встрече было обращено внимание на последовательное развитие кооперации в промышленности, которое дало успешные результаты при производстве лекарственных, сборке грузовых автомобилей, предоставлении сервисных услуг для грузовиков и сельхозтехники на различных промышленных площадках Азербайджана. Получили положительную оценку перспективы двустороннего взаимодействия в некоторых сферах судостроения.

Азербайджанские компании так же активно инвестируют в российскую экономику. В регионах России успешно реализованы проекты по строительству санаторно-туристических центров, гостиничных комплексов, заводов по производству фруктово-овощных консервов и чая.

Сельское хозяйство и транспорт

Представители сторон сообщили также об удовлетворении динамикой сельскохозяйственного сотрудничества: Азербайджан входит в топ-10 основных поставщиков такой продукции в Россию. За прошлый год экспорт азербайджанских фруктов и овощей в Россию увеличился почти на 9%.

Было сказано, что Москва и Баку особое внимание уделяют развитию сотрудничества в транспортно-транзитной сфере. За минувший год общий объем двусторонних грузоперевозок увеличился более чем на 10%, за первые шесть месяцев текущего года – 3%.

Кроме того, участники заседания заявили, что готовы к дальнейшей совместной работе во исполнение данных президентами поручений по развитию международного транспортного коридора "Север – Юг".

Эти шаги предпринимаются одновременно с совместными усилиями по совершенствованию железнодорожной инфраструктуры и автомобильных дорог, а также развитию пунктов пропуска через российско-азербайджанскую границу.

Помимо это, было обращено внимание на большое значение Дорожной карты по развитию этих пунктов пропуска.

Нефтегазовая сфера и туризм

Сотрудничество в области нефти и газа было охарактеризовано как одно из наиболее важных.

Говоря о туризме, стороны отметили, что РФ находится на первом месте по числу туристов, посещающих Азербайджан. В 2023 году турпоток из России в Азербайджан превысил 630 тыс туристов, в первое полугодие 2024 года он составил 360 тыс туристов, что на 20% больше, чем аналогичный период прошлого года.

Гуманитарное сотрудничество

Стороны обсудили и гуманитарное сотрудничество, которое традиционно представляет собой ключевой вектор двусторонних отношений.

В Азербайджане действуют 324 школы с обучением на русском языке, 800 тыс школьников учат русский как второй иностранный.

В Азербайджане также действуют филиалы МГУ имени Ломоносова и Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, в которых студенты могут получить высококачественное образование на русском языке.

На заседании приветствовали повышение активности культурного, научного и молодежного обменов, отметили Дни культуры России, которые проходили в Азербайджане в июне и имели большой успех.

Межрегиональное сотрудничество

Участники заседания уточнили, что важной составляющей российско-азербайджанских отношений служит межрегиональное сотрудничество, этой области в обеих странах придается большое значение на высшем уровне.

В связи с этим была высоко оценена роль Азербайджано-российского межрегионального форума, ставшего эффективной площадкой всестороннего взаимодействия. В феврале на Ставрополье состоялся 12-й форум.

Было отмечено, что взаимные визиты на высоком уровне между регионами Азербайджана и российскими регионами проводятся регулярно.

Итоги

Представители обеих стран обсудили перспективы развития двусторонних отношений в областях, представляющих взаимный интерес, и заявили о готовности к дальнейшему конструктивному диалогу по всему комплексу взаимовыгодного сотрудничества.

По итогам заседания вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и вице-премьер РФ Алексей Оверчук подписали Протокол 22-го заседания Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между АР и РФ.