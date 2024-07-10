Россия и Азербайджан наращивают товарооборот

Товарооборот между Россией и Азербайджаном по итогам 6 месяцев вырос на 0,15% - больше показателей 2023 года. Экспорт Азербайджана составил более $556 млн.

Россия и Азербайджан по итогам первого полугодия нарастили товарооборот, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета АР.

С января по июнь Россия и Азербайджан наторговали на $2,1 млрд – на 0,15% больше прошлогодних показателей. Россия стала третьим внешнеторговым партнером Баку. Выше расположились Турция и Италия.

Азербайджан за 6 месяцев экспортировал в Россию продукции на $556,5 млн – на 10% меньше, чем в 2023 году. При этом Россия является основным импортером ненефтяной продукции из Азербайджана. Ее купили почти на $542 млн.

При этом Азербайджан приобрел у России товаров на $1,6 млрд – на 4,4% больше первого полугодия 2023 года. Россия стала вторым поставщиком продукции в Азербайджан. Первое место занял Китай.