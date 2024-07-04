Россия и Азербайджан обсудили взаимные инвестиции

Потенциальные направления укрепления российско-азербайджанских экономических отношений стали одним из центральных вопросов, обсуждаемых на встрече Бориса Титова и Микаила Джаббарова. Переговоры состоялась в понедельник.

Россия и Азербайджан обсудили на прошедшей 15 июля встрече вопрос поощрения взаимных инвестиций. Об этом после переговоров с российской делегацией, возглавляемой спецпредставителем президента по связям с международными организациями в целях достижения устойчивого развития, сообщил глава Минэкономики АР.

Микаил Джаббаров написал на своих страницах в социальных сетях, что на встрече с Борисом Титовым были изучены потенциальные возможности для укрепления экономических связей двух стран.

"Мы изучили потенциальные возможности…<…> сосредоточившись на следующих вопросах: совместные усилия по устойчивому развитию и соблюдению экологических, социальных и управленческих принципов, поддержка инициатив в области устойчивого развития и поощрение взаимных инвестиций и развитие партнерства в частном секторе"

– азербайджанский министр

За первые три месяца текущего года объем прямых иностранных инвестиций РФ в азербайджанскую экономику составил $55,546 млн, а инвестиций Азербайджана в российскую экономику – $7,184 млн.