Баку: Россия и Азербайджан строят отношения на основе союзнического взаимодействия

Пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде прокомментировал встречу президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева на полях саммита ШОС.
Он назвал переговоры глав двух государств полезными с точки зрения отношений сотрудничества между Москвой и Баку, вопросов реализации соглашений и дальнейших планов.
«Лидеры двух стран встречаются на регулярной основе, осуществляют взаимные визиты. В последний раз, 22 апреля, президент Ильхам Алиев находился с визитом в России и провел важные встречи»
- Айхан Гаджизаде
Дипломат напомнил, что президенты поговорили о сотрудничестве в ШОС и других платформах, перспективы взаимодействия и другие актуальные вопросы.
Гаджизаде подчеркнул, что между Москвой и Баку существуют всесторонние, а также равноправные отношения сотрудничества, которые основаны на доверии и взаимном уважении.
Он отметил, что страны развивают сотрудничество в ряде направлений, а также строят отношения на основе союзнического взаимодействия, взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности двух стран и невмешательства во внутренние дела.