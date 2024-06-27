Баку: Россия и Азербайджан строят отношения на основе союзнического взаимодействия

В МИД Азербайджана назвали встречу Владимира Путина и Ильхама Алиева полезной. Там добавили, что между Москвой и Баку существуют всесторонние и равноправные отношения.

Пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде прокомментировал встречу президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева на полях саммита ШОС.

Он назвал переговоры глав двух государств полезными с точки зрения отношений сотрудничества между Москвой и Баку, вопросов реализации соглашений и дальнейших планов.

«Лидеры двух стран встречаются на регулярной основе, осуществляют взаимные визиты. В последний раз, 22 апреля, президент Ильхам Алиев находился с визитом в России и провел важные встречи»

- Айхан Гаджизаде

Дипломат напомнил, что президенты поговорили о сотрудничестве в ШОС и других платформах, перспективы взаимодействия и другие актуальные вопросы.

Гаджизаде подчеркнул, что между Москвой и Баку существуют всесторонние, а также равноправные отношения сотрудничества, которые основаны на доверии и взаимном уважении.

Он отметил, что страны развивают сотрудничество в ряде направлений, а также строят отношения на основе союзнического взаимодействия, взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности двух стран и невмешательства во внутренние дела.