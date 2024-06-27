Владимир Путин и Ильхам Алиев встретились в Астане 

Менее часа назад в Астане стартовала встреча лидеров России и Азербайджана. Переговоры Владимира Путина и Ильхама Алиева проходят в одном из городских отелей.

В Астане стартовала встреча президентом России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. Она проходит на полях саммита ШОС.

В ходе переговоров глава российского государства заметил, что торгово-экономическое взаимодействие двух стран развивается позитивно.

"Обращаю внимание на то, что по ключевому вопросу, а именно по вопросу торгово-экономического взаимодействия, наши отношения развиваются позитивно. Четыре с лишним миллиарда товарооборот и 4,3–4,5 – это прямые российские инвестиции в экономику Азербайджана. Тенденция хорошая, в первом полугодии уже, по-моему, 13% рост. В общем, все позитивно развивается"

– российский лидер

В свою очередь, Ильхам Алиев обратил внимание на активное взаимодействие экономик двух стран и рост взаиморасчетов в национальных валютах.

"Рост товарооборота и в прошлом году, и в этом году - это демонстрация того, что экономики наших стран активно взаимодействуют, и отрадно, что растет также взаиморасчет в национальных валютах"

– азербайджанский лидер

Стороны также поговорили о развитии международного транспортного коридора "Север-Юг". Как отметил лидер Азербайджана, республика нацелена на развитие инфраструктуры в рамках этого проекта.

"Мы настроены решительно на то, чтобы расширять инфраструктуру коридора на азербайджанской территории. Хотя она физически существует, но не соответствует тем намерениям, которые есть у наших партнеров и соседей по максимальному задействованию этого проекта"

– Ильхам Алиев

Кроме того, в ходе встречи затрагивались вопросы гуманитарного сотрудничества, в том числе поддержка русского языка в Азербайджане. Президент РФ отметил личное внимание своего азербайджанского коллеги к этому вопросу, добавив, что это создает хорошую базу для развития двусторонних отношений.

"Только что закончились Дни культуры России в Азербайджане. И всегда отмечаю ваше личное особое внимание к поддержке русского языка. 300 с лишним школ в Азербайджане работают с русским языком и обучают молодых людей, детей русскому языку. Это создает такую хорошую базу, перспективу для поддержания и развития наших отношений"

– Владимир Путин

Со своей стороны, Ильхам Алиев указал на то, что гуманитарное сотрудничество всегда составляло основу взаимодействия Москвы и Баку. Он также поблагодарил российского президента за то, что он всегда отмечает и ценит отношение к русскому языку, культуре и литературе, которое существует в Азербайджане.

Президент АР напомнил, что на сегодняшний день в республике обучаются на русском языке около 1 млн учащихся, 150 из которых - в русских школах, а 800 тыс изучают его как второй.

"То есть это говорит о том, что и будущее поколение наших граждан будет так же активно взаимодействовать и так же говорить, как мы с Вами, на русском языке"

– глава азербайджанского государства

Говоря об энергетическом сотрудничестве России и Азербайджана, он указал на то, что в этой сфере есть новые идеи, и соответствующие структуры двух стран находятся в постоянном контакте друг с другом.

"Как Вы отметили, в 2022 году мы подписали союзническую декларацию, которая успешно реализуется и все пункты декларации находят отражение в реальной жизни. Мы уже более чем два года работаем совместно как союзники и демонстрируем хорошие результаты"

– лидер Азербайджана