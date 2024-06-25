Путин встретится в Астане с Алиевым, Эрдоганом и Си

Владимир Путин проведет переговоры с президентами Азербайджана и Турции, а также председателем КНР. В ходе встречи Путин и Эрдоган охватят все важные темы.

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, с кем встретится Владимир Путин в ходе саммита ШОС, который пройдет в Астане 3-4 июля.

Он отметил, что у российского лидера запланированы переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а также председателем КНР Си Цзиньпинем.

Кроме того, Путин встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Говоря об этом событии, Ушаков добавил, что главам двух страны предстоит обсудить наиболее важные темы.

Помощник президента подчеркнул, что у российского и турецкого лидеров накопились вопросы, которые необходимо решать.

О чем Путин будет говорить с Эрдоганом?

Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал об ожидаемой повестке переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Я думаю, для переговоров президентов будет довольно ограниченное время, поскольку основным мероприятием все-таки является саммит ШОС. Но тем не менее Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган постараются обсудить широкий спектр вопросов. Прежде всего, это урегулирование на Украине – тема номер один на их встрече. Возможно, Эрдоган расскажет о поиске мирного решения, по результатам которого он хотел бы предложить свои инициативы как Москве, так и Киеву", - прежде всего сказал он.

"Конечно, президенты обсудят и иные вопросы. В частности, дальнейшее экономическое взаимодействие: как будут реализовываться перспективы газового хаба, как продвигается строительство АЭС "Аккую", плюс насущные проблемы, связанные с санкционной тематикой – трудности в банковской сфере из-за давления США. Поговорят и о ситуации в Сирии, в особенности о перспективе нормализации отношений между Сирией и Турцией и лично между Эрдоганом и Башаром Асадом", - отметил Кирилл Семенов.