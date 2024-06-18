Вестник Кавказа

Эрдоган осудил теракты в Дагестане в разговоре с Путиным

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Состоялась телефонная беседа президентов России и Турции. Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане.

Российский лидер Владимир Путин провел телефонную беседу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора глава Турецкой Республики осудил теракты в Дагестане и выразил соболезнования в связи с этой трагедией. Он также пожелал пострадавшим выздоровления.

Путин выразил благодарность президенту Турции. Оба президента выразили готовность продолжить антитеррористическое взаимодействие.

Кроме того, лидеры стран договорились продолжить контакты, в том числе на саммите ШОС в Астане 3-4 июля.

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