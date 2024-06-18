Токаев осудил теракты в Дагестане в разговоре с Путиным

Президенты России и Казахстана провели беседу. Токаев осудил теракты в Дагестане. Стороны также поговорили о сотрудничестве стран.

Российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент РК выразил соболезнования в связи с нападениями боевиков на Дербент и Махачкалу, в результате которых погибли 19 человек.

Глава Российской Федерации выразил благодарность Токаеву за поддержку. Лидеры стран подчеркнули готовность углублять антитеррористическое взаимодействие.

Помимо этого, Путин рассказал Токаеву о своих недавних поездках в Северную Корею и Вьетнам. Они также поговорили о двустороннем сотрудничестве.

В заключение руководители двух стран договорились продолжить контакты, в том числе на саммите ШОС в Астане в июле.