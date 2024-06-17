Президент Казахстана выразил соболезнования после терактов в Дагестане

Глава Казахстана выразил соболезнования российскому коллеге после серии терактов Республике Дагестан. Кроме того, он предложил помощь в расследовании случившегося.
"Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил президенту России Владимиру Путину искренние соболезнования и сочувствие в связи с террористическими атаками на православные храмы и синагогу в Дагестане, которые привели к жертвам среди священнослужителей и представителей правоохранительных органов"
– пресс-служба президента Казахстана.
Далее в телеграмме подчеркнуто, что Токаев призвал к расширению сотрудничества в области противостояния всем видам терроризма.
Ранее сообщалось о том, что накануне Дербенте и столице Дагестана произошла серия атак на православные храмы и синагогу. Есть жертвы среди полиции и местных жителей. По факту продолжается расследование.