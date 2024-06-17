Вестник Кавказа

Президент Казахстана выразил соболезнования после терактов в Дагестане

Токаев
© Фото: Сайт Акорды
Лидер Казахстана выразил  соболезнования Путину в связи с терактами в Дербенте и Махачкале. По его словам, стороны должны расширить сотрудничество в области противодействия терроризму.

Глава Казахстана выразил соболезнования российскому коллеге после серии терактов  Республике Дагестан. Кроме того, он предложил помощь в расследовании случившегося.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил президенту России Владимиру Путину искренние соболезнования и сочувствие в связи с террористическими атаками на православные храмы и синагогу в Дагестане, которые привели к жертвам среди священнослужителей и представителей правоохранительных органов"

– пресс-служба президента Казахстана.

Далее в телеграмме подчеркнуто, что Токаев призвал к расширению сотрудничества в области противостояния всем видам терроризма.

Ранее сообщалось о том, что накануне  Дербенте и столице Дагестана произошла серия атак на православные храмы и синагогу. Есть жертвы среди полиции и местных жителей. По факту продолжается расследование.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
2245 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Мусульмане мира отмечают Курбан-байрам – праздник жертвоприношения

Мусульмане мира отмечают Курбан-байрам – праздник жертвоприношения

Президент Казахстана поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Президент Казахстана поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Казахстан будет маркировать всю органику

Казахстан будет маркировать всю органику

Президент Казахстана и генсек ОДКБ обсудили борьбу с терроризмом

Президент Казахстана и генсек ОДКБ обсудили борьбу с терроризмом

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы