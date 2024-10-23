Почему Иран запускает спутники на российских носителях?

Иран начал получать сигналы со спутников, запущенных при помощи российской ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Восточный. Расскажем, как Россия и Иран начали сотрудничать в космической сфере, как это партнерство развивалось, каково его нынешнее состояние и перспективы.

Космическая история России и Ирана

Когда в конце 1990-х годов Иран начал развивать собственную космическую программу, Россия — один из мировых лидеров в этой области — стала его естественным партнером. В 2005 году российская ракета вывела на орбиту первый иранский спутник «Сина-1». Также Россия готовила иранских специалистов и предоставляла им доступ к передовым космическим технологиям. Страны активно обменивались опытом в сфере разработки и запуска спутников.

Современное состояние

У России есть успешный опыт и инфраструктура для вывода спутников на орбиту, а Иран стремится к дальнейшему развитию своей программы дистанционного зондирования Земли и спутниковой связи.

Запуск спутников с помощью ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Восточный — не просто техническое предприятие, а шаг к более глубокой интеграции двух стран в области высоких технологий. Для России это означает укрепление позиций на Ближнем Востоке и доступ к новым рынкам, а для Ирана — возможность быстрее достичь своих целей в космосе.

Иран - одна из стран, имеющих полный космический цикл. Мы можем строить спутники и запускать их самостоятельно. Но число запускаемых нами спутников не очень велико. А чем выше этот показатель, тем больше опыта и доступа к технологиям

- иранский эксперт по вопросам безопасности и обороны Мехди Бахтиари.

Иран с 2009 года запускает собственные орбитальные объекты, используя технологии, разработанные на базе предыдущих совместных проектов с Россией. Хотя Иран еще не достиг уровня ведущих мировых космических держав, темпы его развития впечатляют, особенно с учетом ограничений, связанных с международными санкциями.

Перспективы сотрудничества

С учетом нынешней геополитической ситуации перспективы российско-иранского сотрудничества в космосе выглядят многообещающими. На фоне западных санкций Иран видит в России партнера, который может помочь компенсировать ограниченный доступ к технологиям. Для России расширение сотрудничества с Ираном дает возможность укрепить свое влияние и зарабатывать на коммерческих пусках.

Одна из перспективных областей — развитие спутниковых технологий и систем дистанционного зондирования Земли. Спутники играют критически важную роль в мониторинге климата, природных ресурсов и инфраструктурных объектов. 29 февраля с космодрома Восточный был запущен иранский спутник дистанционного зондирования Земли и визуализации «Парс-1».

Страны могут взаимодействовать в сфере научных исследований и экспериментов в космосе, что позволит разработать и внедрить новые технологии не только в области спутникостроения, но и в смежных областях, таких как телекоммуникации и навигация.

Еще одна перспективная область — участие в многосторонних проектах по изучению глубокого космоса. Хотя сейчас такие проекты концентрируются вокруг ведущих космических держав, включая США, Европейский Союз и Китай, Россия и Иран могли бы занять свою нишу в сфере научных исследований, предложив новые идеи и решения.

Совместное развитие этих сегментов предусмотрено, в частности, меморандумом о сотрудничестве, который в конце 2022 года подписали «Роскосмос» и Космическое агентство Ирана.