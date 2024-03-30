Вестник Кавказа

В Иране заработала российская платежная система "Мир"

В Иране заработала российская платежная система "Мир"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российская платежная система "Мир" заработала в Иране – ее подключили к иранской банковской сети Shetab, а значит, иранские платежные карты тоже заработают в российских терминалах.

Российскую платежную систему "Мир" сегодня официально подключили к иранской Shetab, и теперь граждане Ирана смогут снимать деньги со своих карт в российских банкоматах в рублях, передает иранское информационное агентство Tasnim.

"Несколько минут назад в присутствии главы ЦБ российская платежная система "Мир" была официально подключена к иранской банковской сети Shetab. Теперь иранские карты можно будет использовать в банкоматах России. Таким образом, каждый человек может получить свои средства с иранских карт в рублях в российских банкоматах"

- Tasnim

Следующим этапом внедрения проекта станет возможность для россиян обналичивать деньги со своих банковских карт в Иране в иранских риалах, а на третьем этапе иранские карты Shetab заработают при расчетах в российских магазинах.

Напомним, ранее в в пресс-службе Кремля за день до встречи президента РФ Владимира Путина и иранского президента Масуда Пезешкиана сообщили, что расчеты между Россией и Ираном на 96% производятся в национальных валютах - рублях и риалах. Российско-иранский товарооборот за 2024 год при этом вырос более чем на 12% и превысил $4 млрд.

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