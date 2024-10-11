Россия и Иран на 96% торгуют в нацвалютах

Расчеты между Россией и Ираном на 96% производятся в национальных валютах. Российско-иранский товарооборот за 2024 год при этом увеличился более чем на 12%.

Торговля России и Ирана более чем на 96% ведется в национальных валютах – рублях и риалах, рассказали в пресс-службе Кремля.

Заявление было опубликовано за день до встречи президента РФ Владимира Путина и иранского президента Масуда Пезешкиана. Переговоры состоятся на полях саммита БРИКС в Казани, который стартует завтра. Встреча президентов России и Ирана назначена на среду 23 октября.

В Кремле подчеркнули, что и Москва, и Тегеран обращают особое внимание на развитие торгово-экономических отношений. Товарооборот за минувший год немного сократился, но тем не менее превысил $4 млрд. За первые восемь месяцев 2024 года показатель увеличился на 12,4%.

"Доля нацвалют во взаиморасчетах превышает 96%"

– Кремль

В сообщении отмечается, что на сегодняшний день стороны воплощают в жизнь ряд масштабных проектов, которые относятся к областям транспорта и энергетики. Так, в Иране продолжат работу первый энергоблок атомной электростанции "Бушер", строятся новые энергоблоки, ведется работа над созданием транспортного коридора Север – Юг. Кроме того, ранее российское и иранское правительства подписали документ, согласно которому Москва предоставляет государственный экспортный кредит на строительство в Иране железной дороги Решт – Астара.

Далее, в заявлении обращается особое внимание на то, что отношения сейчас переживают подъем. В ближайшем будущем они перейдут на "уровень всеобъемлющего стратегического партнерства" – официальный статус будет получен после подписания соответствующего договора, которое произойдет в ходе отдельного визита иранского президента в Россию.

Ранее сегодня помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что отдельный визит Пезешкиана, в ходе которого предполагается подписать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, состоится, по всей видимости до Нового года. Сейчас Москва и Тегеран активно согласуют его сроки и не намерены откладывать его.