Минную проблему в Азербайджане и Ираке обсудили в рамках COP29

В Баку состоялась встреча глав профильных ведомств Азербайджана и Ирака, посвященная теме минной загрязненности и разминированию территорий. Встреча прошла на полях COP29.

Азербайджан и Ирак обсудили минную проблему, встреча состоялась на полях Климатической конференции ООН COP29, которая проходит в эти дни в Баку.

Представители Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) встретились с генеральным директором по техническим вопросам Агентства по разминированию регионального правительства Курдистана в Ираке Али Мираном. Стороны обсудили вопросы мин и неразорвавшихся боеприпасов - актуальной проблеме для обеих сторон, также обсуждались масштабы загрязнения и действия по устранению этой проблемы.

Кроме того, стороны рассмотрели перспективы сотрудничества в области борьбы с минной угрозой и ряд других вопросов из сферы взаимного интереса.