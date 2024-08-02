Вестник Кавказа

Минную проблему в Азербайджане и Ираке обсудили в рамках COP29

Знак Мина в Карабахе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Баку состоялась встреча глав профильных ведомств Азербайджана и Ирака, посвященная теме минной загрязненности и разминированию территорий. Встреча прошла на полях COP29.

Азербайджан и Ирак обсудили минную проблему, встреча состоялась на полях Климатической конференции ООН COP29, которая проходит в эти дни в Баку.

Представители Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) встретились с генеральным директором по техническим вопросам Агентства по разминированию регионального правительства Курдистана в Ираке Али Мираном. Стороны обсудили вопросы мин и неразорвавшихся боеприпасов - актуальной проблеме для обеих сторон, также обсуждались масштабы загрязнения и действия по устранению этой проблемы.

Кроме того, стороны рассмотрели перспективы сотрудничества в области борьбы с минной угрозой и ряд других вопросов из сферы взаимного интереса.

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COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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