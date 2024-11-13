Краснодарский край примет за год 19 млн туристов

По итогу году Краснодарский край ожидает турпотока на уровне 19 млн человек, что превысит прошлогодние показатели. Новый год многие россияне планируют встретить в Сочи.

На Кубани дали прогноз по туристическому потоку за 2024 год.

"Порядка 18,2 млн человек посетило Краснодарский край за 10 месяцев этого года с приростом 7%. Ожидаем мы по году порядка 19 млн"

– глава отдела экономики и прогнозирования Минтуризма региона Наргис Хуако

Краснодарский край привлекает туристов, поток гостей растет, в прошлом году он составил 18,6 млн человек. Туризм имеет большое значение для экономики региона.

"Порядка 8% составляет доля туризма (в экономике края) по оценке 2024 года. На период 2025-26 годов мы ожидаем 8,3-8,7% долю туризм в ВРП региона"

– Хуако