Вестник Кавказа

Отдых в коттеджах в Сочи востребован в конце года у россиян

Номер в отеле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Коттеджи Сочи стали самыми востребованными для отдыха в ноябре и декабре. В среднем сутки аренды обходятся россиянам в 18,6 тыс рублей.

Названы самые популярные города для отдыха в коттеджах в ноябре и декабре в России.

По данным сервиса бронирования ТВИЛ.РУ, в конце года россияне чаще всего выбирают отдых на Юге России - первое место за Сочи, второе занимает Кисловодск.

Коттеджи в Сочи не только самые популярные, но и самые дорогие - в среднем за сутки туристы платят 18,6 тыс рублей, чаще всего россияне бронируют дома на три дня.

Отдых в коттедже в Кисловодске доступнее - сутки стоят 5,8 тыс рублей, а продолжительность отдыха на горном курорте обычно составляет пять дней.

Также в пятерку популярных локаций вошли Суздаль, Архыз, Осташков (Тверская область). Из этих трех городов самый дорогой коттеджный отдых предлагает Архыз - в среднем 10,3 тыс рублей в сутки.

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