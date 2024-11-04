Опрос: россияне хотят на Дальний Восток, но едут в Сочи

Большая часть россиян выбирают для отдыха внутренние направления. Чаще всего выбор туристов падает на Сочи, но есть желание увидеть Дальний Восток и Алтай.

Более 67% россиян выбирают внутренний туризм, показал опрос "Альфастрахования", передает ТАСС.

"67,2% жителей России предпочитают внутренний туризм. 54% из них за последние три года не выезжали за ее пределы, потому что планируют отпуска только в других регионах"

– данные опроса

В этом году большинство респондентов уже сходили в отпуск, многие выбрали морские курорты. Самым востребованным городом для отдыха стал Сочи.

Выяснилось, что россиян больше всего интересуют поездки на Дальний Восток и на Алтай. В этих регионах опрошенных привлекает природа, гастрономия, возможности оздоровления.

Те, кто планируют отдых на Кавказе, чаще всего выбирают Дагестан, Железноводск (Ставропольский край) и Архыз (Карачаево-Черкесия).

Большинство россиян на поездки выделяет 7-10 дней.