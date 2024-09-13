Туристы забронировали 60% номеров в горах Сочи на Новый год

В период новогодних праздников в Сочи ожидается полная загрузка. На данный момент на побережье забронировано около 50% номеров, в горах - 60%.

Горные курорты Сочи пользуются особым спросом на новогодний период, сейчас туристами забронировано уже больше половины номерного фонда, поделились в городской администрации.

«На новогодние и рождественские праздники в Сочи уже забронировано более половины номерного фонда, а в горном кластере – 60%. В зимнем сезоне гостей будут принимать свыше 670 средств размещения»

– администрация Сочи

Ранее сообщалось, что наибольший интерес у россиян вызывает Красная Поляна. На начало октября отели курорта были забронированы на Новый год на 80%.