Вестник Кавказа

Красная Поляна ждет на 15% больше туристов этом зимой

Красная Поляна ждет на 15% больше туристов этом зимой
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В предстоящем зимнем сезоне поток туристов на горный курорт Красная Поляна может вырасти на 15%. Курорт готовит для гостей новые локации и рестораны.

Об ожиданиях от нового зимнего сезона рассказали в пресс-службе сочинского курорта Красная Поляна.

"Ожидается, что этой зимой количество гостей на курорте увеличится на 12-15%. Такая положительная динамика позволяет улучшать инфраструктуру курорта"

– Красная Поляна

К зиме на Поляне 960 планируется открыть новую точку общепита. Также туристов ждут новые возможности для катания: новая ветка искусственного оснежения позволит продлить сезон катания, а трасса Восточная на отрезке 900-1350 м будет открываться раньше.

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