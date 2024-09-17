Сочинский аферист обманул желающих купить ски-пассы на крупную сумму денег

В Сочи местный житель обманул покупателей ски-пассов. Он пообещал сделать абонементы на подъемник и взял с них деньги. На афере мужчина заработал почти 200 тыс.

Житель Сочи лишил денежных средств людей, которые хотели приобрести ски-пассы, сообщает пресс-служба городского УМВД.

В ведомстве заявили, что 39-летний мужчина пообещал знакомому оформить абонемент на подъемник за 29 тыс рублей, который потом рассказал о «выгодном предложении» своим друзьям.

При этом пострадавший не подозревал, что его обманули. Преступник на этой афере заработал порядка 200 тыс рублей, он успел обмануть еще четверых.

Отмечается, что мужчина задержан, против него было возбуждено уголовное дело.