Вестник Кавказа

Сочи будут тщательнее чистить от мусора

Вывоз мусора
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Сочи усилят контроль за вывозом мусора. Об этом проинформировала администрация города.

Жители города Сочи высказали недовольство в отношении работы местной администрации. Жалоба касалась плохой уборки улиц и недостаточной вывозки мусора.

Одной из основных причин недостаточной уборки мусора в Сочи является недостаточное количество контейнеров для сбора отходов на улицах города. Это приводит к тому, что мусор разбрасывается по улицам, оставляя за собой неприглядный вид и создавая опасность для окружающей среды.

В ответ на это мэр города обещал усилить контроль за процессом уборки мусора.

«На этой неделе приходит больше вопросов о ЖКХ. Люди пишут, что мусор стали вывозить хуже. Усилили контроль за работой подрядчиков. Будем принимать все необходимые меры, вплоть до расторжения контрактов»

– мэр города Андрей Прошунин

В рамках принятых мер, администрация планирует увеличить количество контейнеров для мусора на улицах, улучшить график вывоза отходов и внедрить систему контроля за состоянием благоустройства города.

 

 

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