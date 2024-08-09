Пожар в Абхазии вынудил закрыть мусорный полигон

Огонь, охвативший мусорную свалку в Абхазии, остановил ввоз мусора туда до тех пор, пока он не будет потушен. На место происшествия направили дополнительные бригады пожарных.

Мусорный полигон в селе Щащикуара Галского района Абхазии закрыли из-за продолжающегося не один день пожара. Решение принял оперативный штаб, созванный из-за ЧП, рассказали в местных медиа.

"В заседании, которое прошло в ночь с 18 на 19 августа, приняли участие представители администрации района и села, районного Собрания, экологи, районной прокуратуры и РОВД, МЧС"

- Галмедиа

Работа остановилась до полной ликвидации возгорания. Со слов очевидцев, в огне свалка находится уже третий день.

На тушение пожара направят дополнительных пожарных со спецтехникой из Сухума.