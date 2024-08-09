Пожары в лесах Турции не могут потушить четвертый день

В Турции уже четвертый день продолжают полыхать лесные пожары. Работу по ликвидации возгораний затрудняют неблагоприятные погодные условия.

В провинции Измир, расположенной в западной части Турции, уже четвертый день продолжается лесной пожар. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

На данный момент из Измира эвакуировали свыше 4,1 тыс местных жителей.

Параллельно лесные пожары также происходят в Айдыне, Болу, Манисе и Мугле.

По данным издания Hurriyet, справиться с пожарами мешают ветер, высокая влажность и возникновение новых очагов.

Борьба с пожарами

Власти Турции сообщают, что на борьбу с лесными пожарами брошено более 50 вертолетов и самолетов, а также свыше 360 единиц сухопутной техники. Тушение пожаров может усложниться из-за погодных условий. Ранее синоптики предупреждали, что на территории страны возможны сильные ветра. В связи с этим особый пожароопасный режим в республике будет действовать до середины сентября.

Помощь России и Азербайджана

Накануне стало известно, что помощь Турции в тушении лесных пожаров окажет Россия. В частности, глава Минсельхоза республики Ибрагим Юмаклы отметил, что республика взяла в аренду у МЧС РФ самолет-амфибию Бе-200. Борт будет задействован в ликвидации пожара в провинции Айдын.

С ликвидацией лесных пожаров Турции поможет также Азербайджан. Данный вопрос обсуждался в ходе вчерашнего телефонного разговора лидеров двух стран Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдоган. Позже стало известно, что самолет-амфибия Бе-200 ЧС уже прилетел в Измир и в ближайшее время будет задействован в тушении пожаров.