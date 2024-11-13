В Краснодарском крае в пожаре погиб мужчина

Пожилой мужчина погиб на Кубани при пожаре в собственном доме. Его тело было найдено спасателями при тушении возгорания.
В станице Бесскорбной Новокубанского района Краснодарского края в четверг случился пожар, что привело к гибели одного человека.
Возгорание случилось в помещении летней кухни частного дома, прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили погибшего - при пожаре скончался 71-летний хозяин дома.
Среди причин возгорания рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении.
СУ СК РФ по региону сообщает, что будут установлены обстоятельства произошедшего, также назначена судебно-медицинская экспертиза.