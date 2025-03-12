Вестник Кавказа

Почти миллиард рублей отдали жители Кубани мошенникам с начала года

Почти миллиард рублей отдали жители Кубани мошенникам с начала года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жертвами кибермошенников на Кубани стали более 2 тыс человек с начала года. Жители региона отдали преступникам почти миллиард рублей.

В Краснодарском крае подсчитали ущерб от действий кибермошенников. Выяснилось, что жители региона отдали 970 млн рублей аферистам с начала этого года. 

Как сообщили в региональном управлении полиции, за первые два месяца в регионе зафиксировано более 2,5 тыс преступлений с применением интернет-технологий. При этом более 240 дел касаются преступлений, когда жертвы теряли более 1 млн рублей. 

Отмечается, что правоохранители выявили более 130 мошенников, которые с помощью современных коммуникаций изымали средства у населения.

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