Почти миллиард рублей отдали жители Кубани мошенникам с начала года

Жертвами кибермошенников на Кубани стали более 2 тыс человек с начала года. Жители региона отдали преступникам почти миллиард рублей.

В Краснодарском крае подсчитали ущерб от действий кибермошенников. Выяснилось, что жители региона отдали 970 млн рублей аферистам с начала этого года.

Как сообщили в региональном управлении полиции, за первые два месяца в регионе зафиксировано более 2,5 тыс преступлений с применением интернет-технологий. При этом более 240 дел касаются преступлений, когда жертвы теряли более 1 млн рублей.

Отмечается, что правоохранители выявили более 130 мошенников, которые с помощью современных коммуникаций изымали средства у населения.