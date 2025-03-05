Вестник Кавказа

Ставрополье и Кубань собрали более 5 млрд рублей курортного сбора

Ставрополье и Кубань собрали более 5 млрд рублей курортного сбора
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Свыше 5 млрд рублей дополнительных сборов собрали Кубань и Ставрополье с туристов за шесть лет. За прошлый год регионы получили около 1,5 млрд рублей курортных налогов.

Ставрополье и Кубань за шесть лет собрали свыше 5 млрд рублей курортного сбора. Ставрополье получило от туристов более 2,5 млрд рублей, Кубань – 2,8 млрд рублей. 

Сообщается, что деньги в бюджет поступили от 25 млн путешественников (считая тех, кто посетил Алтайский край). 

Отметим, что за прошлый год Ставропольский край собрал почти 700 млн рублей туристических сборов, на Кубани отдыхающие принесли в казну более 800 млн рублей. 

Цена за сутки проживания варьировалась от 30 до 100 рублей в разных регионах, передает РБК.

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