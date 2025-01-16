Вестник Кавказа

К юбилею Победы Ставрополье украсят воинские панно

Музей Ржевского мемориала советскому солдату
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ставрополья приняли решение установить к 80-летию Великой Победы в городах и округах края панно с фотографиями земляков, в разные годы защищавших Родину от захватчиков.

В Ставропольском крае стартовал проект "Поколения победителей", посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и инициированный участниками регионального отделения "Движения Первых", сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Владимиров.

"В городах, округах Ставрополья к 9 мая мы установим панно с фотографиями земляков, которые в разные годы защищали Россию. Назовем их "Поколения победителей"

- Владимир Владимиров

Проект позволит увековечить память нескольких поколений защитников Родины, в том числе и участников и ветеранов Великой Отечественной войны, а также вооруженных конфликтов на территории России и за ее пределами, отметил губернатор края.

В регионе уже начался сбор информации о воинах, фотографии и сведения о которых будут размещены на памятных панно – он продлится до 6 апреля.

Фото защитников и сведения о них можно передать оргкомитету, перейдя по QR-коду в публикациях о проекте в соцсетях, а также в офисах МФЦ и молодежных центрах в муниципалитетах, говорится в сообщении.

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