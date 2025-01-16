К юбилею Победы Ставрополье украсят воинские панно

В Ставропольском крае стартовал проект "Поколения победителей", посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и инициированный участниками регионального отделения "Движения Первых", сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Владимиров.
"В городах, округах Ставрополья к 9 мая мы установим панно с фотографиями земляков, которые в разные годы защищали Россию. Назовем их "Поколения победителей"
- Владимир Владимиров
Проект позволит увековечить память нескольких поколений защитников Родины, в том числе и участников и ветеранов Великой Отечественной войны, а также вооруженных конфликтов на территории России и за ее пределами, отметил губернатор края.
В регионе уже начался сбор информации о воинах, фотографии и сведения о которых будут размещены на памятных панно – он продлится до 6 апреля.
Фото защитников и сведения о них можно передать оргкомитету, перейдя по QR-коду в публикациях о проекте в соцсетях, а также в офисах МФЦ и молодежных центрах в муниципалитетах, говорится в сообщении.