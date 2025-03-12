Вестник Кавказа

Двух парламентариев лишили депутатской неприкосновенности в Армении

Овик Агазарян и Тарон Маркарян
© Фото: сайт парламента Армении
Армянский парламент лишил двух депутатов неприкосновенности, позволив тем самым начать против них уголовное преследование. Соответствующее решение приняли парламентарии на прошедшем сегодня заседании.

В четверг, 27 марта, в парламенте Армении состоялось тайное голосование, в ходе которого большая часть депутатов высказалась за то, чтобы отобрать депутатскую неприкосновенность у Овика Агазаряна и Тарона Маркаряна.

За то, чтобы лишить депутатского иммунитета Агазаряна, свои голоса отдали 65 парламентариев, а Маркаряна - 67. Против этого решения в отношении Агазаряна не выступил никто, а в отношении Маркаряна – 2 депутата.

Таким образом, просьба генпрокурора республики о возбуждении уголовного преследования в отношении парламентариев удовлетворена.

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