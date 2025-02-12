Уголовное преследование двух депутатов могут начать в Армении

В Армении могут начать уголовное преследование в отношении члена правящей фракции и представителя оппозиции. Ходатайство о его начале уже представила генпрокурор страны.

Фигурантами уголовного дела в Армении могут стать депутаты парламента Тарон Маркарян и Овик Агазарян. Об этом поведали 12 марта в пресс-службе прокуратуры.

Инициатором уголовного преследования выступила Анна Вардапетян, генпрокурор республики. Она уже представила в парламент ходатайство о его начале.

Заседание парламента, посвященное ситуации вокруг депутатов, состоится в ближайшее время. Если большая часть парламентариев проголосует на нем за лишение двух депутатов неприкосновенности, прокуратура сможет начать уголовное преследование.

На данный момент известно, что Агазарян подозревается в протекции двум предпринимателям при экспорте мелкого рогатого скота. В чем именно обвиняют Маркаряна, пока неизвестно.

Напомним, Маркарян – член оппозиционной фракции "Честь имею". Ранее он возглавлял мэрию Еревана. Овик Агазарян – депутат правящей фракции "Гражданский договор".