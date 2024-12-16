Вестник Кавказа

В Карачаево-Черкесии откроется музей минералов

В Карачаево-Черкесии откроется музей минералов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Первый в республике музей минералов откроется в КЧР. Культурное учреждение начнет работу на базе университета.

В КЧР откроется музей минералов. Первый в республике музей на подобную тематику будет действовать в стенах республиканского университета, также на территории откроется ботанический сад. 

"Масштабная реконструкция одного из старейших зданий города 1930-х годов проведена впервые. В сентябре здесь планируем открыть ботанический сад и первый в республике музей минералов"

– и.о. ректора КЧГУ Таусолтан Узденов

Отмечается, что площадь культурного учреждения составит порядка 2 тыс кв м. Специалисты уже организовали гербариум и выставочную площадку. 

Посетители смогут познакомиться с основами садоводства на прилегающей территории. Здесь откроются японский, английский, европейский и российский сады.

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