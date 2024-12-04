Новый музей скоро откроется в Ингушетии

Увидеть орудия труда, которые использовались ингушскими ремесленниками в средние века, скоро можно будет в одной из древних башен в Ингушетии – в ней создадут музей. Кроме того, планируется создать настоящую мастерскую кузнеца.

Орудия труда, найденные при восстановлении старинных ингушских башен, представят общественности в одной из них, рассказал автор проекта и глава школы каменщиков-реставраторов "Наследие" Рамзан Султыгов.

По его словам, весной 2025 года специалисты начнут реставрацию башни номер четыре, в которой и будет запущен музей, где все желающие смогут поближе познакомиться с ремеслом ингушей.

Султыгов уточнил, что некоторое время назад были сделаны интересные находки. При раскопках, в частности, были обнаружены бытовые и рабочие инструменты, которые применялись древними мастерами при различных работах. К сожалению, состояние находок не очень хорошее, однако их удалось зафиксировать на бумаге, так что можно будет изготовить копии.

Директор школы рассказал еще об одном проекте: по его словам, в комплексе "Нижний Пуй" планируется открыть кузнечную мастерскую.