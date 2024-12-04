Беларусь и Ингушетия будут активнее обмениваться туристами

Туристические власти Беларуси и Ингушетии реализуют ряд мер, направленных на увеличение взаимного туристического потока. В том числе представители Ингушетии примут участие в выставке-ярмарке в Минске в апреле.

Сотрудники Национального агентство по туризму Беларуси и комитета по туризму Ингушетии провели встречу, посвященную развитию туристического обмена между ними, рассказали в белорусском ведомстве.

По ее итогам была достигнута договоренность о реализации мер по взаимному наращиванию потока туристов.

"Стороны договорились об организации совместного онлайн-совещания для туроператоров в преддверии нового туристического сезона, что позволит обсудить перспективные направления и сотрудничество в рамках продвижения туристического продукта"

– агентство

Кроме того, ведомства совместно займутся созданием новых возможностей, которые помогли бы привлечь больше туристов из Ингушетии в Беларусь, а также из Беларуси в Ингушетию.

Стоит отметить, что представители туристической сферы Ингушетии примут участие в 27-й Международной выставке-ярмарке "Отдых 2025". Мероприятие, на котором будут представлены различные туристические услуги, стартует в Минске 10 апреля и будет проходить до 12 апреля.