Вестник Кавказа

В горах Ингушетии появился музей под открытым небом

В горах Ингушетии появился музей под открытым небом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Музей о быте средневековых ингушей начал работать в Ингушетии. Он разместился в комплексе Нижний Пуй и принимает гостей бесплатно.

В Ингушетии открылся новый музей, который познакомит туристов со средневековым бытом жителей гор.

Музей разместился в древней башне в селе Нижний Пуй в Джейрахском районе, которая была отреставрирована, поделился глава школы реставраторов "Наследие" Рамзан Султыгов.

© Фото: телеграм-канал школы каменщиков «Наследие»

"Большая выставка быта средневековых ингушей, где будут выставлены экспонаты-предметы, которые использовались в быту: ковры, орнаментированные столы, стулья, сундук, кувшины"

– Султыгов

Также посетители увидят древний холодильник, топчан, наряды ингушей и многое другое - всего экспозиция включает более 500 реплик.

"Все детали, которые будут представлены в музее, они этнографически подтверждены, у них есть фундаментальное историческое подтверждение в виде фотографий, зарисовок, архивных писем"

– Султыгов

В настоящее время музей в древней ингушской башне работает раз в неделю, в 2025 году принимать гостей музей будет чаще. Посещение музея свободное.

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