В горах Ингушетии появился музей под открытым небом

В Ингушетии открылся новый музей, который познакомит туристов со средневековым бытом жителей гор.
Музей разместился в древней башне в селе Нижний Пуй в Джейрахском районе, которая была отреставрирована, поделился глава школы реставраторов "Наследие" Рамзан Султыгов.
"Большая выставка быта средневековых ингушей, где будут выставлены экспонаты-предметы, которые использовались в быту: ковры, орнаментированные столы, стулья, сундук, кувшины"
– Султыгов
Также посетители увидят древний холодильник, топчан, наряды ингушей и многое другое - всего экспозиция включает более 500 реплик.
"Все детали, которые будут представлены в музее, они этнографически подтверждены, у них есть фундаментальное историческое подтверждение в виде фотографий, зарисовок, архивных писем"
– Султыгов
В настоящее время музей в древней ингушской башне работает раз в неделю, в 2025 году принимать гостей музей будет чаще. Посещение музея свободное.