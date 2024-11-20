Фестиваль "Кинжал-2024" скоро примет Ингушетия

Масштабное событие пройдет на этих выходных в Ингушетии. Республика примет международный фестиваль, посвященный холодному оружию. Он называется "Кинжал-2024".

Мастера со всей России, а также из-за рубежа, соберутся на этой неделе в Назрани на празднике, посвященном холодному оружию, рассказали в пресс-службе главы и правительства Ингушетии.

Фестиваль "Кинжал-2024" обладает статус международного, на него приедут выдающиеся мастера и кузнецы из разных регионов России – Дагестана, КБР, Чечни, других субъектов СКФО, Челябинской области, а также из других стран, всего свыше 10 тыс человек. Событие стартует 6 декабря и завершится 8-го. Оно проводится к столетию ингушской государственности.

Предполагается показать на фестивале свыше тысячи образцов оружия, а также сувениров, сделанных вручную.

Кроме того, на выставке можно будет отведать блюда национальной кухни. Желающие смогут посетить мастер-классы, где займутся изготовлением оружия и его гравировкой.

Гости также увидят показательные выступления. Запланированы выступления представителей бойцовских клубов. Выйдут на сцену и участники творческих коллективов.

Еще одним интересным событием фестиваля обещает стать аукцион антиквариата.