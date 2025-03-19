Кисловодск облагородит курортную зону на 110 млн рублей

Около 110 млн рублей будет направлено на благоустройство курортной зоны Кисловодска. Работы будут проходить в рамках нацпроекта.

Курортная зона Кисловодска будет благоустроена за 110 млн рублей, рассказали в пресс-службе главы и правительства Ставропольского края.

"В рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" Кисловодск получит 110 млн рублей на создание современного туристского центра"

- пресс-служба

Средства будут направлены на благоустройство общественных территорий, включая создание удобной навигации по городу, зоны с Wi-Fi и установку модернизированных остановок для автобусов и систем освещения.

Также в курортной зоне будет благоустроена прогулочная зона. В частности, там появится подсветка в виде звездного неба.