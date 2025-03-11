Миллион деревьев и кустарников посадят в Кисловодске

На улицах и в парках Кисловодска в ближайшие пять лет появится более миллиона новых деревьев и кустарников. Высаживать их будут во время субботников.

Масштабное озеленение ожидает Кисловодск в ближайшую пятилетку, заявил глава города-курорта Кавминвод Евгений Моисеев.

По словам градоначальника, он реализуется в рамках действующей в городе экологической программы с говорящим названием "Чисто Кисловодск".

Комплексное озеленение будет производиться на протяжении пяти лет. В общей сложности в ходе реализации проекта "Зеленое сердце Кисловодска" на улицах будет посажено свыше миллиона различных деревьев и кустарников, отметил мэр.

Моисеев добавил, что озеленение будет вестись во время субботников, которые планируется устраивать каждую неделю. На них будут не только высаживать деревья и кустарники, но и разбивать аллеи, создавать клумбы, ухаживать за уже сделанными насаждениями. Как особое направление деятельности рассматривается озеленение детских площадок и пространств в школах, пишет ТАСС.

Глава Кисловодска уточнил, что первых зеленых друзей человека высадят в Комсомольском парке, торжественное открытие которого не за горами, в ходе общегородского субботника, на котором также будет приведена в порядок его территория.