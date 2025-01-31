Старое озеро украсили скульптуры отдыхающих в Кисловодске

Еще одна достопримечательность появилась в Кисловодске – на берегах Старого озера, а точнее, в самых популярных локациях, разместили скульптуры, изображающие отдыхающих.
Дети, рыбак, ныряльщица и загорающий мужчина, а точнее соответствующие скульптуры, украсили берега Старого озера в Кисловодске, подробности и фото опубликовал глава города-курорта Евгений Моисеев.
По его словам, в общей сложности были установлены четыре композиции. На детской площадке появились скульптуры играющих детей. Около пляжа на камне лежит загорающий мужчина. А у пирса можно найти трехмерные изображения готовящейся нырнуть девушки и рыбака с котом на коленях.
"Малые архитектурные формы установили в рамках благоустройства береговой линии Старого озера, которое по инициативе нашего губернатора Владимира Владимирова удалось реализовать впервые с советских времен"
− Моисеев