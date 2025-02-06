Кисловодск побил рекорд по "курортным бракам" в 2024 году

В Кисловодске сыграли свадьбу 632 пары в прошлом году, из которых 157 были путешественниками, приехавшими отдохнуть на курорт. В 2023 году было заключено 70 подобных браков.

В прошлом году в Кисловодске в Ставропольском крае сыграли свадьбу рекордное число пар: отдел ЗАГС города поженил свыше 630 влюбленных пар, из которых более 150 были туристами, передал глава курорта Евгений Моисеев.

Регистрация брака между туристами со всей России стала возможна за счет тесного сотрудничества между отделом ЗАГС и санаторно-курортными учреждениями города.

"Благодаря этому 314 граждан из разных городов России смогли узаконить свои отношения в Кисловодске в 2024 году. За 12 месяцев 2023 года было зарегистрировано 70 таких браков"

- Евгений Моисеев

Он также отметил, что многие выбирают Кисловодск как место не только бракосочетания, но и проведения медового месяца, так как город отличается романтичной атмосферой.