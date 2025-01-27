Вестник Кавказа

Туристы выбирают Кисловодск и Пятигорск для весеннего отдыха

Каскадная лестница в Кисловодске
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Пятигорск и Кисловодск оказались в десятке популярных направлений для отдыха весной. Сюда также вошли Казань, Ялта, Нижний Новгород, Геленджик.

Спрос на весенние путешествия в 2025 году вырос на 15%, уже определены самые популярные направления с марта по май, пишет сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру.

Лидером стал Санкт-Петербург, который собрал 14% всех весенних бронирований. Далее по списку идут Сочи (12%) и Москва (6%). Сюда также вошли Казань, Нижний Новгород, Калининград.

Помимо этих городов, в списке оказались курорты юга России и Северного Кавказа – Пятигорск, Кисловодск, Геленджик и Ялта. Средняя продолжительность составляет от 3 до 6 ночей.

Отмечается, что стоимость проживания за одну ночь в городах, которые находятся в десятке, начинается от 2919 рублей в Пятигорске и достигает 4777 рублей в Москве.

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