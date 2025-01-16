Кисловодск поставил новый рекорд по популярности у туристов

В минувшем 2024 году загрузка гостиниц курортного Кисловодска достигла 80%, поставив новый рекорд по посещаемости города. Еще выше, 88%, составила загрузка городских здравниц, рассказали в администрации.

Курортный Кисловодск в Ставропольском крае установил новый рекорд по турпотоку - за минувший 2024-й год заполняемость его гостиниц увеличилась на 18%, также выросла загрузка санаториев, сообщили в городской администрации.

"По итогам 12 месяцев 2024 года загрузка номерного фонда в коллективных средствах размещения Кисловодска достигла рекордных показателей. Загрузка санаториев составила более 88%, а заполняемость гостиниц достигла 80%. Для сравнения за аналогичный период 2023 года загрузка санаториев составляла 85%, а гостиниц - 68%"

- администрация Кисловодска

Это – новый рекорд в истории города-курорта за последние годы. Город для летнего отдыха выбирают все больше россиян – их привлекает и природа Северного Кавказа, и прекрасные условия лечения в знаменитых здравницах, передает ТАСС.

Легендарный курорт привлекает гостей обновленными и комфортными условиями и для отдыха, и для оздоровления, - отметил и глава города Евгений Моисеев.