Вестник Кавказа

В топ самых популярных направлений для автотуризма в январе попал Кисловодск

Кисловодск
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Аналитики назвали рейтинг наиболее востребованных направлений для путешествий на машине в январе. В первую десятку попал ставропольский Кисловодск. Глава города связал это с удобной транспортной доступностью.

Кисловодск оказался в рейтинге наиболее востребованных направлений для автотуризма в январе 2025 года, передал руководитель города Евгений Моисеев со ссылкой на исследование сервиса бронирования ТВИЛ.РУ.

"Кисловодск стал одним из самых популярных направлений для автомобильных путешествий в январе. Это еще раз подтверждает, что курорт привлекает туристов в любое время года. Наш город отличается удобной транспортной доступностью: сюда можно добраться на самолете, поезде или автомобиле"

- Евгений Моисеев

Он напомнил, что не так давно открылась четырёхполосная дорога Минеральные Воды-Кисловодск. Она значительно сократила время в пути и сделала путешествия на личном транспорте комфортнее.

Евгений Моисеев также рассказал об изменениях в транспортной инфраструктуре города. В конце минувшего года в Кисловодске создали платные парковки, а сейчас проектируется 3 объездные трассы, которые разгрузят дороги в городе. Все это сделает пребывание на машине в Кисловодске удобнее.

Кроме того, ставропольский город уникален тем, что из него можно добраться за несколько часов до ключевых горных курортов Северного Кавказа – Архыза, Домбая и Приэльбрусья, добавил Евгений Моисеев.

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