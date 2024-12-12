Кисловодск привлек 110 тыс туристов на новогодние каникулы

Новогодние праздники 2025 в Кисловодске решили провести около 110 тыс путешественников. Эти показатели стали рекордными для города. Гости курорта смогли поучаствовать в разнообразной программе.

Отдых в Кисловодске на новогодние праздники выбрали свыше 110 тыс туристов, что на 22% больше прошлогодних показателей за аналогичный период, рассказали в администрации города.

«В период новогодних праздников Кисловодск принял рекордное количество гостей. С 29 декабря по 8 января в городе-курорте отдохнули более 110 тыс. человек, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года»

- администрация Кисловодска

Глава Кисловодска Евгений Моисеев объяснил небывалый спрос богатым культурно-историческим богатством, уникальной природой и развитой туристической инфраструктурой.

К тому же, власти города подготовили для путешественников и местных жителей насыщенную праздничную программу, интересную не только для взрослых, но и детей.